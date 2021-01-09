وكالات: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي انقطع الاتصال بها

من الواضح من خلال ازدياد معدل الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية على الأراضي السورية بذريعة الشماعة والأسطوانة المشروخة «الوجود الإيراني»، ولكن الحقيقية تأتي في إطار مشروع دموي توسعي احتلالي صهيوني قديم وجديد مدعوم أمريكياً وغربياً ومن بعض حلفائهما في المنطقة، مستغلاً انشغال... المزيد ←