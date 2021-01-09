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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 25 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 09 كانون الثاني 2021
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وكالات: العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من الطائرة الإندونيسية التي انقطع الاتصال بها
الأخبار
حمص تحتضن مهرجان (صنع في سورية) غداً
الاحتلال يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
وقفة احتجاجية ضد الاحتلال التركي وممارسات ميليشيا "قسد" في القامشلي
بيلوسي: مجلس النواب مستعد للمضي قدماً في مساءلة ترامب
السفارة الروسية لدى واشنطن: لا معلومات عن وجود روس بين المحتجزين أو المصابين بأحداث الكونغرس
ترودو: ترامب حرض مرتكبي أعمال الشغب على اقتحام مبنى الكابيتول
"تويتر" يمنع ترامب من التغريد
السيد نصر الله: ما حصل في أمريكا يظهر زيف ديمقراطيتها.. وترامب يمثل عينة فجة من غطرستها السياسية والعسكرية
باحثون وأكاديميون إسبان: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية