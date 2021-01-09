منخفض جوي وثلوج بدءاً من مساء الأربعاء

تشهد البلاد حالة من الاستقرار الجوي وارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة وانحباس الأمطار نتيجة تأثر المنطقة عموماً والبلاد خصوصاً منذ أواخر الشهر الماضي بمرتفع جوي واسع الصفحة “منتشر” وذي قيم ضغط عالية وفق الراصد الجوي ماهر مرهج.

وأوضح مرهج في تصريح لمندوبة سانا أن هذا المرتفع جزء من منظومة طقسية يتأثر بها حوض البحر الأبيض المتوسط كاملاً وهي حالياً ليست لصالح فعالية جوية في منطقتنا حيث مسار المنخفضات الجوية الآن يؤثر بشكل رئيسي في مناطق غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشار مرهج إلى أنه لن يطرأ تغير مهم على حالة الطقس خلال الأيام القادمة بل تزداد حالة الاستقرار الجوي ونشهد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء القادم حيث تكون أعلى من معدلاتها بنحو 10 درجات مئوية في بعض المناطق وتزداد الفروق الحرارية بشكل كبير بين النهار والليل.

ووفق المعطيات الحالية وقراءة الخرائط الجوية الأخيرة يتوقع أن تنتهي الأجواء المستقرة بدءا ًمن يوم الأربعاء نتيجة تدفق هواء بارد قادم من عروض قطبية في شمال أوروبا باتجاه منطقة شرق المتوسط حيث يتشكل منخفض جوي يبدأ تأثيره بعد ظهر ومساء يوم الأربعاء القادم من خلال هطولات مطرية على المناطق الساحلية ويمتد بعدها خلال يومي الخميس والجمعة القادمين ليشمل معظم المناطق إضافة إلى رياح نشطة مع هبات شديدة قد تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة وانخفاض كبير على درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها في بعض المناطق وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.

واعتبر مرهج أن هذا المنخفض المتوقع سيكون مقدمة لعدة منخفضات جوية قادمة تعيدنا إلى فصل الشتاء الذي افتقدناه خلال الفترة الماضية.

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