حمص تحتضن مهرجان (صنع في سورية) غداً

حسام قره باش

تنطلق غداً فعاليات الدورة الحادية عشرة بعد المئة من مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) في محافظة حمص في صالة الشهيد غزوان أبو زيد الرياضية بعد إتمام الاستعدادات النهائية له والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة صناعة حمص ويستمر لغاية السابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من مئة شركة صناعية محلية من كل المحافظات في مكان واحد، حيث يقدم سلة استهلاكية متكاملة للأسرة كالصناعات الغذائية والألبسة والمنظفات والأدوات الكهربائية المنزلية.

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن هذه الدورة هي الأولى للعام 2021 وتتميز الدورة 111 عن غيرها من الدورات السابقة أنها تقام بالتعاون مع غرفة صناعة حمص حيث سيقام المهرجان ابتداءً من هذه الدورة بالتعاون و التنسيق مع كل غرفة صناعية تابعة للمحافظة التي ستقام فعاليات المهرجان فيها، ونوه الدبس إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين اتحاد غرف الصناعة السورية وكل من غرفتي تجارة دمشق وريفها ستكون ثمرتها الأولى التشاركية في مهرجان التسوق الشهري ( صنع في سورية) الذي يضيء شمعة عامه السابع مع بداية هذه السنة.

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