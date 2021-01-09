٢٦٣ مليون ليرة لمشروعات خدمية بالسويداء

السويداء - سهى الحناوي

أكثر من ٢٦٣ مليون ليرة أنفقها مجلس مدينة السويداء العام الماضي على مشروعاته الخدمية التي نفذت ، حيث شملت تعبيد وصيانة أكثر من 41 شارعاً مركزياً وفرعياً على ساحة المدينة، إضافة لتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي، وبيّن رئيس مجلس مدينة السويداء- سامر أبو سعدة أن المجلس حصل على نحو 335 مليون ليرة من صندوق الدين العام بغية تنفيذ أعمال في سوق هال مدينة السويداء الواقع إلى الغرب من المدينة، إضافة لإحداث ٣٤ مقسماً جديداً، وتعبيد ساحة سوق الهال بالكامل، كما منح 660 ترخيصاً لبناء محال تجارية وأكشاك، إضافة لإنجاز إضبارة ٣٠ مشروعاً بحاجة لتقسيم وإفراز، وإضبارة ٢٥ مشروعاً لإفرازها طابقياً، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تقديم إعانات مالية للمجلس بهدف صيانة 41 شارعاً ضمن المدينة كانت بحاجة (لقمصان إسفلتية /تعبيد وتزفيت)، ويشار إلى أن اعتمادات المجلس العام الماضي بلغت 263 مليوناً، خصص منها مبلغ 75 مليون ليرة لمشروعات الصرف الصحي أنفقت بالكامل، حيث بلغت نسبة التنفيذ ١٠٠%.

ومن ناحية ثانية بلغت خدمات النافذة الواحدة أكثر من 88 ألف معاملة بين سريعة وبطيئة، ومنح مايزيد على 120 رخصة إدارية وصحية، و80 رخصة بناء وغيرها من الأعمال المتعددة، فضلاً عن أعمال فوج إطفاء السويداء التابع لمجلس المدينة الذي تمكن من إخماد أكثر من 1750 حريقاً متنوعاً.

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