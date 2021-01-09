٩٠٠ مليون ليرة لصيانة طرق في السويداء

السويداء - طلال الكفيري

أشار مدير فرع المواصلات الطرقية في السويداء – المهندس شامل الدعبل إلى أن الفرع وبهدف صيانة وتحسين بعض الطرق المركزية ولاسيما ذات الكثافة المرورية، أبرم عقوداً بحوالي ٩٠٠ مليون ليرة لتنفيذ الأعمال بها هذا العام، وشملت العقود صيانة وتحسين المرحلة الثانية من طريق صلخد- العانات – الحدود الأردنية بطول ٣كم ، وصيانة وتأهيل المصارف المطرية الواقعة على كل الطرق المركزية في المحافظة، وتركيب حواجز أمان على هذه الطرق وخاصة في المناطق الجبلية تفادياً لخطر سقوط السيارات، إضافة لتركيب عبارات مائية لتنظيم مجاري المياه أيام الأمطار، و تركيب إشارات طرقية ومحددات جوانب، وصيانة وتحسين طريق صلخد – بكا- دوار المفطرة، لافتاً إلى أن الفرع نفذ العام الفائت عقوداً بقيمة ٥٥٠ مليون ليرة وذلك من خلال صيانة وتحسين مقاطع متفرقة من طريق دمشق – السويداء بطول ٧كم، وصيانة وتحسين طريق السويداء – صلخد بطول ٧كم، وصيانة مقطع من طريق ظهر الجبل – سالة بطول ٥كم.

ومن ناحية ثانية، أشار الدعبل إلى أن الفرع يعاني من نقصٍ كبير بالكادر الفني والإداري، إضافة لتعرض الكثير من الإشارات الطرقية (الدلالة) والإشارات التحذيرية للعبث والتخريب، الأمر الذي يرتب على الفرع أعباء مالية إضافية بهدف إعادة تأهيلها أو وضع إشارات بديلة.

كما يعاني الفرع من وجود تعديات على حرم بعض الطرق المركزية، من خلال قيام بعض المواطنين بإحداث أبنية مخالفة أو إنشاء أكشاك لبيع المواد الغذائية، ما يؤدي لعرقلة عمل الفرع عند توسيع بعض هذه الطرق وخاصة أنها طرق مركزية والتوسيع وارد بأي لحظة.

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