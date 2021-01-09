باليه “ديك الجن” للموسيقي الراحل مطيع المصري.. ريادة برسم الاستعادة

نضال بشارة

جميل أن يطالب فنان بإنصاف زميل له قد سبقه في العطاء والحياة، فهذه المطالبة هي بشكلٍ أو بآخر اعتراف بفضل الذين سبقوه، ومطالبة بتكريمهم من خلال تقديم أعمالهم. وهذا ما فعله الفنان “جوان قره جولي” العازف المتميز على العود، والمدير السابق لدار الأوبرا، إذ كتب على صفحته الخاصة في “الفيسبوك”، أن باليه “ديك الجن”، أول باليه كُتبت في سورية، بالشكل الكلاسيكي وبنكهة سورية، ألفها الفنان الكبير الراحل “مطيع المصري”، ووثقها لنا الباحث “أحمد بوبس”، وكتب نوطاتها الموسيقية وأعاد توزيعها المايسترو “كمال سكيكر”، وهي في عهدة دار الأوبرا بدمشق منذ أربع سنوات. وتساءل: يا ترى هل ستبصر هذه الباليه النور مرة أخرى يوماً ما، وبتنفيذ إحدى فرق وزارة الثقافة ؟.

إشارة حق

ولأن ما أشار إليه وتمناه الفنان “جوان” هو إشارة حق ويعتبر تحقيقه تكريماً لائقاً بفنان متميّز اسمه مطيع المصري، فتلقفنا الإشارة وأردنا أن نضم صوتنا لصوته ونطرح إشارته عبر صحيفة “تشرين” لننصف الراحل المصري (1930-2002) ابن مدينة حمص، الذي يعتبر من أوائل الموسيقيين السوريين الذين درسوا الموسيقا دراسة أكاديمية، وفق كلام الباحث أحمد بوبس، الذي يشير أيضاً إلى أن المصري تعمق في الموسيقيتين العربية والأوربية الكلاسيكية، فأبدع ألواناً جديدة من الأعمال الموسيقية والغنائية المسرحية، وأعطى الباليه والأوبريت، ولكن بلغته الخاصة التي فيها ملامح موسيقية عربية، وكان من أوائل من أدخل التوزيع الموسيقي بشكل علمي مدروس إلى الموسيقا العربية.

تعلم المصري الموسيقا على يد الموسيقي الإيطالي (سيزار تاديا) لمدة ثلاث سنوات. ودرس في المعهد العالي للموسيقا في القاهرة قيادة الأوركسترا السيمفوني والتوزيع الموسيقي لمدة سنتين، وتخرج بامتياز. وبعد عودته من القاهرة، بدأ مطيع المصري مسيرته الإبداعية بشكلٍ واسع، فانضم إلى فرقة أميَّة للفنون الشعبية، وشكَّل فيها كورالاً ضخماً، ولحَّن لها العديد من اللوحات الغنائية مثل (يامهرة خلف الجبل) و(ياخوي يارايح ع الشام) واللوحة التراثية التي ضمت الأهازيج (زينوا المرجة) و(شديت الهجن) و(الله الله يا مفرج المصايب)، وكانت معظم ألحانه التي بلغ عددها خمسين لحناً للكورال، وفي نفس الوقت تمَّ تعيينه رئيساً للفرقة الموسيقية للإذاعة والتلفزيون.

تعدد صوتي

ثم ركَّز المصري اهتمامه نحو الأوبريت والباليه، وأول عمل لحَّنه في هذا المجال كان أوبريت (الأم والوطن) وهو باليه وليس أوبريت وفق أحمد بوبس، ثم لحَّن أوبريت (أفراح الريف)، التي وضع كلماتها الشاعر حامد حسن وقدمتها فرقة أمية أيضاً، والعمل الثالث له باليه (حكاية بلدي) التي قدمها التلفزيون، وتتناول القضية الفلسطينية، ثم لحَّن أوبريت (علاء الدين والسيف المسحور) التي أخرجها محمد الطيب وقدمتها فرقة أميَّة عام 1971؛ وشارك فيها كبار الممثلين مثل يعقوب أبو غزالة، هالة شوكت، وعدد من المطربين منهم ياسين محمود وعبد الرزاق محمد. أما آخر أعمال مطيع المصري كانت باليه (ديك الجن) التي قدمها المسرح العسكري عام 1981، وعرضت في خمسة عشر بلداً، ومن أعماله الأخرى أوبريتات (كان ياماكان) ، (ثورة الفلاح) ، (نبع الريحان) و(موسم الحب).

وتعتبر باليه (ديك الجن ) في رأي الفنان أمين رومية، عازف مميز على آلة العود وملحن، ورئيس نقابة الفنانين بحمص، ضمن برنامجه “دهب عتيق” على إذاعة “زنوبيا “، تعتبر أهم أعمال الفنان الراحل مطيع المصري، الذي كان رائداً في هذا المجال، استطاع فيها أن يستثمر علوم الموسيقا الغربية لجهة التعدد الصوتي دون أن يسيء للموسيقا العربية وفي هذا يذكّرنا بالمونولوجات التي لحنها الموسيقي محمد القصبجي. لقد استخدم في باليه (ديك الجن )المقامات العربية كالجهار كاه، والحجاز كار، إضافة إلى الإيقاعات العربية كالسماعي الثقيل والوحدة الطويلة، فالإيقاعات والمقامات تعتبر من أبرز سمات الموسيقا العربية.

إبداع وإحياء

ويتابع رومية الحديث عن أعمال الموسيقي مطيع المصري الغنائية فيجدها اتسمت بالجدية والرصانة ولكنها بعيدة عن التعقيد لا بل كانت بسيطة سهلة الحفظ وأخص منها الألحان ذات المضامين الوطنية، فهي ذات جمل لحنية قصيرة بعيدة عن التكلف والتزويق وليس فيها امتدادات لحنية لأنه لم يكن يهدف إلى التطريب بل إلى التعبير إضافة إلى الإيقاعات الرشيقة وفي هذه الأعمال نلحظ تأثره بألحان الشيخ سيد درويش فهو يعطي الأولوية للكلمة دون أن يرهق الأغاني بالموسيقى لأن الكلمة هي الأهم ولكنه يستخدم بعض التوافقات الصوتية التي تدعم البعد التعبيري للألحان كما أنه يستخدم بعض الجمل اللحنية في طبقات صوتية مختلفة لتعميق فكرة الأغنية بشكل أكبر ورغم ميوله الواضحة نحو الموسيقا الغربية إلا أنه لم يبتعد عن الموسيقى العربية فقدم أعمالاً عربية بمقاماتها وإيقاعاتها وفي أغنية “بيش الغوازي” التي أعاد إحياءها وغناها المطرب ياسين محمود، وهي من تراث المنطقة الوسطى، من مقام البيات تؤكد تعمقه وتشبّعه بالموسيقا العربية فهو على دراية كاملة بقواعدها وقوالبها. كما أعاد إحياء عدد من الأغاني الفولكلورية التي كاد يطويها النسيان مثل (زينوا المرجة – شديت الهجن – الله الله يامفرج المصايب) وغيرها ولكن بشكلٍ متقن ومضبوط مستخدما التوزيع الصوتي بين مجموعات الكورال كي يبتعد عن الزخارف اللحنية والتفاصيل التي يظهرها الغناء الفردي. وأجد أنه من الضروري التنويه إلى أن الموسيقي مطيع المصري لم يقتبس من الموسيقى الغربية جملة واحدة وكل ما قدمه كان من إبداعه هو.

ليس أخيراً

تلك قبسات توضّح أهمية الفنان الراحل مطيع المصري وما تركه لنا من إرث موسيقي، رغم أنه، وفق إشارة الباحث أحمد بوبس، قد توقف منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي عن العطاء بسبب الإهمال الذي تعرض له، ليرحل في العاشر من أيلول عام 2002. فهل نشهد إعادة الاعتبار له ولفنه بتقديم أول باليه سوري لّحنه؟

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