فياريال يفوز على سيلتا فيغو بأربعة أهداف نظيفة

حقق نادي فياريال فوزاً كبيراً على مضيفه سيلتا فيغو برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما أمس بافتتاح المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية فريق الغواصات الصفراء كل من جيرار مورينو وموي غوميز وداني باريخو وفرناندو نينيو في الدقائق 5 و 14 و19 و31 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 32 نقطة لينتزع المركز الثالث مؤقتا من برشلونة الذي تراجع للمرتبة الرابعة في جدول الترتيب بـ31 نقطة ويلتقي في وقت لاحق اليوم مضيفه غرناطة.

في المقابل تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

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