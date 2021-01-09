مشافي التشيك تبلغ الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية للمصابين بكورونا

حذر وزير الصحة التشيكي يان بلاتني من أن المشافي التشيكية أوشكت على الوصول إلى الحد الأقصى من طاقتها الاستيعابية من جراء الأعداد المتزايدة للمصابين بفيروس كورونا.

وقال بلاتني في مؤتمر صحفي متلفز أمس إن العقبة الرئيسة تكمن في عدم وجود أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة مع استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا بين أفراد الطواقم الطبية، مبيناً أنه لم يتسن فتح مشفى ميداني في العاصمة براغ لنفس السبب.

وبلغ عدد الأطباء المصابين بكورونا منذ انتشاره 1302 طبيب توفي منهم 15.

وتم إغلاق الفنادق والمطاعم ومعظم المحلات التجارية والخدمات والمدارس في تشيكيا ومددت الحكومة أول أمس هذه القيود حتى الـ 22 من الشهر الجاري للحد من انتشار الوباء.

وسجلت السلطات الصحية في تشيكيا نحو 14 ألفاً و780 إصابة جديدة و179 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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