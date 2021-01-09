بيلوسي: مجلس النواب مستعد للمضي قدماً في مساءلة ترامب

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي استعداد المجلس المضي قدما في مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن بيلوسي قولها أمس في بيان بشأن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب: أصدرت تعليمات إلى لجنة القواعد من أجل الاستعداد للمضي قدماً في مساءلة ترامب، مضيفة: إن أعضاء المجلس يأملون بأن يستقيل الرئيس على الفور لكنهم أيضا مستعدون للتحرك بموجب التعديل الـ 25 من الدستور الأمريكي.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الدستوري المذكور بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.

يشار إلى أنه تم اعتماد التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي عام 1967 وقد استخدم فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتاً إلى نوابهم.

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