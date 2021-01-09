رقم قياسي جديد لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا بلغ 290 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 22 مليونا و456 ألفاً و 902 فيما بلغ إجمالي الوفيات 378 ألفاً و149 بعد تسجيل 3676 حالة وفاة جديدة.

وكانت الولايات المتحدة سجلت الخميس رقماً قياسياً جديداً للوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغ نحو 4 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات الأمريكية منذ بداية الجائحة حيث يشغل المصابون بالفيروس نحو 131 ألف سرير حالياً وفق إحصاءات كوفيد تراكنغ بروجكت الذي يحلل البيانات في الولايات المتحدة بشكل يومي.

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