الحرارة تتجاوز معدلاتها بـ 6 درجات
تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
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|السبت
|الأحد
|الاثنين
|دمشق
|17-6
|17-7
|18-8
|القنيطرة
|18-4
|18-5
|18-4
|درعا
|19-5
|19-6
|19-5
|السويداء
|18-7
|18-8
|18-7
|حمص
|15-3
|15-4
|17-5
|حماة
|15-3
|15-4
|17-5
|الحسكة
|16-4
|16-4
|17-5
|اللاذقية
|21-11
|21-11
|21-12
|طرطوس
|21-10
|21-10
|21-11
|حلب
|16-4
|16-4
|17-5
|ادلب
|15-4
|15-4
|16-5
|ديرالزور
|17-6
|17-6
|18-7
|الرقة
|16-5
|16-5
|17-6
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