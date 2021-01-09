كندا تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

سجلت مقاطعة ألبرتا في كندا أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي تم رصده في وقت سابق جنوب إفريقيا وفق ما أعلنت السلطات الصحية في المقاطعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الدكتورة دينا هينشاو مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة قولها عبر تويتر إن ألبرتا رصدت أول إصابة بكورونا المتحور التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، مضيفة: لا دليل في الوقت الحالي على إصابة أشخاص آخرين بالفيروس المتحور.

وأشارت إلى أن المصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حالياً لحجر صحي.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية يوم الـ 26 من كانون الأول الماضي تسجيل أول إصابتين بكورونا المتحور الذي كان رصد في المملكة المتحدة في ولاية أونتاريو.

وتشهد كندا منذ كانون الأول تسارعاً حاداً في انتشار كورونا ما استدعى إعادة فرض إغلاق في اونتاريو وكيبيك المقاطعتين الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأحصت كندا حتى يوم أمس أكثر من 640 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 16 ألفاً و700 وفاة.

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