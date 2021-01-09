السفارة الروسية لدى واشنطن: لا معلومات عن وجود روس بين المحتجزين أو المصابين بأحداث الكونغرس

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم عدم توافر معلومات عن وجود مواطنين روس بين المحتجزين أو المصابين من جراء أعمال العنف التي جرت الأربعاء الماضي بمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في بيان على موقعها على فيسبوك وأوردته وكالة سبوتنيك بأن السفارة تراقب عن كثب ما يخص الوضع في العاصمة وطلبت من وزارة الخارجية الأمريكية إطلاعها في حال وجود روس بين المحتجزين أو المصابين من جراء أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول في واشنطن.

ووفق بيان البعثة الدبلوماسية فإنه لا توجد حتى الآن مثل هذه الوقائع لكن إذا لزم الأمر ستقدم للمواطنين المساعدة القنصلية والقانونية.

واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء الماضي مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص إضافة إلى وفاة شرطي فيما بعد متأثراً بجروحه واعتقال العشرات.

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