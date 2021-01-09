آخر تحديث: 2021-01-09 11:00:59
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2021/1/9 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في : محيط أكاديمية الأسد – جمعية الزهراء – خان العسل بحلب من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 16:00

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