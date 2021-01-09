ترودو: ترامب حرض مرتكبي أعمال الشغب على اقتحام مبنى الكابيتول

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من حرض مرتكبي أعمال الشغب على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأربعاء الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترودو قوله خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أمس: صدمنا جميعاً لرؤية متطرفين حرضهم ترامب على التصرف بهذا القدر من العنف لتخريب الكابيتول في واشنطن.

وأضاف ترودو: من المهم للغاية أن نتذكر أننا جميعاً نتحمل مسؤولية بصفتنا مواطنين وبصفتنا قادة أيضا وأن نختار كلماتنا جيداً ونتخذ الخيارات الصحيحة للجمع بين الناس واحترام مختلف وجهات النظر وعدم ترك مساحة للكراهية والتطرف والعنف.

ولقي تحريض ترامب أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس إدانات واسعة من ضمن حلفائه داخل وخارج الولايات المتحدة.

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