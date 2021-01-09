أكثر من 8 ملايين إصابة بكورونا في البرازيل

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل حاجز 8 ملايين حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها في بيان إن حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في البلاد ارتفعت بواقع 52035 حالة مقابل 87843 حالة في الحصيلة السابقة ليصل العدد الإجمالي إلى 8013708 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت 962 وفاة جديدة من جراء الفيروس مقابل 1524 حالة في الإحصائية السابقة لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 201460 شخصاً.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات من جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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