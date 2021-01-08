“مونشن جلادباخ” يسقط بايرن ميونخ بريمونتادا مثيرة

قلب بوروسيا مونشنجلادباخ، الطاولة على رأس ضيفه بايرن ميونخ، بتحويل تأخره بهدفين إلى فوز (3-2) مساء اليوم في الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

تقدم بايرن ميونخ بهدفين، عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة (21)، وليون جوريتسكا في الدقيقة (26).

ثمّ رد مونشنجلادباخ بثلاثية عن طريق جوناس هوفمان في الدقيقتين (35 و45+2) وفلوريان نيوهاوس في الدقيقة (49).

وتجمد رصيد بايرن عند 33 نقطة، مما ينذر بخسارته صدارة الترتيب لاحقًا، فيما رفع جلادباخ رصيده إلى 24 نقطة استقر بها في المركز السابع.



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