العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

جدد العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه تم تسجيل أربعة خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع وأربعة أخرى من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن زورقين حربيين اسرائيليين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وأقدم عناصرهما على إلقاء 3 قنابل مضيئة.

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