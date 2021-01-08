القضاء الأميركي.. 15 متهماً على خلفية اقتحام الكابيتول

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً في أعمال العنف التي وقعت أثناء اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كين كول من مكتب المدعي الفيدرالي في واشنطن قوله في مؤتمر صحفي “إن القضاء الفيدرالي وجه اتهامات إلى خمسة عشر شخصاً” مشيراً إلى أن من بينهم الشخص الذي التقطت له صور في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتم توقيفه صباح اليوم.

ولفت كول إلى أنه من بين المتهمين شخص يشتبه بأنه وضع قنبلة يدوية الصنع قرب الكونغرس .

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس الأول مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر “الكابيتول” عن مقتل أربعة أشخاص إضافة إلى شرطي توفي لاحقاً متأثراً بجروحه واعتقال العشرات.

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