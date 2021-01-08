بايدن: ترامب غير مؤهل وقرار عزله يعود للكونغرس

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب “شخص غير مؤهل للخدمة بمنصبه” مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار عزله يعود للكونغرس.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم رداً على سؤال حول موقفه من تشريع يعده الديمقراطيون في مجلس النواب لعزل ترامب “هذا القرار يعود للكونغرس: “لكن علينا أن نكون على استعداد لتولي الأمور دون أي مماطلة” مشيراً إلى أنه سيبحث هذا الموضوع مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعماء الديمقراطيين.

كما اعتبر بايدن أن عدم حضور ترامب مراسم تنصيبه يوم الـ 20 من كانون الثاني “أمر جيد” مجدداً دعوته إلى اعتبار مقتحمي مجمع الكابيتول “إرهابيين داخليين” وضرورة “محاكمتهم وإجراء تحقيق في الحادث”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه لن يحضر مراسم تنصيب بايدن بعد مصادقة الكونغرس على فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية.

طباعة