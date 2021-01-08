الصحة: ٩٥ إصابة جديدة بكورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٢١٧٩

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 24 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 08 كانون الثاني 2021
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الصحة: وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٣
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الصحة: شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٨٨٩
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العدوان السعودي يرتكب 122 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة
الصين تنتقد "دبلوماسية الكذب" التي تمارسها أمريكا
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العراق.. اعتقال متزعم من "داعش" الإرهابي
بايدن: ترامب شن هجوماً شاملاً على المؤسسات الأمريكية خلال حكمه
الأمم المتحدة: يتعين على ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة
الأمن التونسي يقبض على خمسة إرهابيين