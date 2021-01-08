آخر تحديث: 2021-01-08 23:12:52
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الصحة: وفاة ٨ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٣
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الصحة: شفاء ٦٥ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٥٨٨٩
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الصحة: ٩٥ إصابة جديدة بكورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٢١٧٩

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