بيلوسي: ناقشت مع رئيس الأركان المشتركة حجب شيفرة الإطلاق النووي عن ترامب

ناقشت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي منع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من الوصول إلى شيفرة الإطلاق النووي.

وفي رسالة إلى زملائها الأعضاء أوردتها صحيفة واشنطن بوست قالت بيلوسي: تحدثت هذا الصباح إلى ميلي لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن عقلياً هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية متعهدة أن يتحرك الكونغرس إذا لم يتنح ترامب “طوعاً وفي أقرب وقت” من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.

وأوضحت بيلوسي أن وضع هذا الرئيس غير المتوازن لا يمكن أن يكون أكثر خطورة وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه على بلدنا.

وجددت التأكيد على استعدادها لبدء إجراءات عزل ترامب إذا لم يتنح طوعاً أو إذا لم يبدأ نائب الرئيس مايك بنس عملية منصوص عليها في التعديل الخامس والعشرين من الدستور تسمح له وللحكومة عزل الرئيس.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تثير فيها قضية رموز الإطلاق النووي أزمة في الولايات المتحدة منذ نحو خمسة عقود حيث أعرب نواب في الكونغرس عن قلقهم من تركز صلاحيات استخدام السلاح النووي في يد ترامب بشكل منفرد.

طباعة