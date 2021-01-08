مصرع شخص واضطرابات مرورية في المغرب بسبب الأمطار

لقي شخص مصرعه واضطربت حركة المرور في الدار البيضاء كبرى مدن المغرب من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية قولها اليوم إن الأمطار الغزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وجرح أربعة آخرين إثر انهيار سقف فرن تقليدي بأحد أحياء المدينة الليلة الماضية فيما أنقذ شخصان بعد انهيار منزل آخر كان مدرجاً في عداد المباني الآيلة للسقوط مشيرة إلى استمرار البحث عن آخرين يحتمل وجودهم في المنزل قبل انهياره .

كما تسببت الأمطار الغزيرة باختناقات مرورية بعدما غمرت المياه عدة شوارع في العاصمة الإقتصادية للمغرب .

بدورها توقعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية استمرار الأمطار الغزيرة حتى الإثنين المقبل في عدد من المناطق بينها الدار البيضاء ومحيطها.

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