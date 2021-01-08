العدوان السعودي يرتكب 122 خرقاً لاتفاق وقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 122 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في اليمن قوله إن خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة وحيس والتحيتا و15 خرقاً في الحديدة بقصف صاروخي ومدفعي وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها تواصل خروقاتها وانتهاكاتها لهذا الاتفاق.

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