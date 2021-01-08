ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وذلك بعد يوم من مصادقة الكونغرس على فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية.

ونقلت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر ” إلى كل الذين طلبوا ذلك.. لن أذهب إلى حفل التنصيب في الـ 20 من الشهر الحالي”. ويأتي إعلان ترامب في وقت يواجه فيه انتقادات شديدة وإجراءات قد تفضي إلى عزله من قبل مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على السواء بعد اقتحام أنصاره أمس الأول مبنى الكونغرس (الكابيتول) بتحريض منه وقيامهم بأعمال شغب وعنف أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص ووفاة شرطي متأثراً بجروحه واعتقال 52 آخرين.

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