الصين تنتقد “دبلوماسية الكذب” التي تمارسها أمريكا

انتقدت الصين مجدداً اليوم (دبلوماسية الكذب) التي تمارسها الولايات المتحدة مؤكدة أنها تضر بشكل غير مسبوق بالعلاقات الخارجية الأمريكية وصورتها وسمعتها في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي رداً على ادعاءات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول الصين إن “الولايات المتحدة انخرطت لفترة طويلة من الزمن في الأحادية وقوضت التعاون متعدد الأطراف كما أنها انتهكت العقود بشكل تعسفي” مؤكدة أن الحقائق أثبتت مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة هي أكبر عامل مزعزع للاستقرار ويهدد السلام والأمن العالميين كما أنها تشكل أكبر تهديد للصين.

ولفتت المسؤولة الصينية إلى أن “بومبيو ومن يشاركه ذات التفكير قمعوا الصين بشتى الوسائل من أجل مصلحتهم الشخصية وعمدوا إلى تخريب العلاقات الصينية الأمريكية” مشددة على أنهم “يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ ويتعارضون مع الصداقة بين شعبي البلدين”.

وفيما يتعلق بمجال تغير المناخ أشارت هوا إلى أن الولايات المتحدة رفضت التصديق على بروتوكول (كيوتو) فضلاً عن انسحابها من العديد من المنظمات الدولية والمعاهدات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها مؤكدة أنه في الوقت الذي يتكاتف المجتمع الدولي لمكافحة وباء كورونا أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة.

وأشارت المسؤولة الصينية إلى أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي التي أجريت في أكثر من عشر دول بما فيها حلفاء الولايات المتحدة فإن حوالي النصف أو أكثر من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الولايات المتحدة تشكل تهديداً كبيراً لدولهم.

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