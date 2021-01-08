العراق.. اعتقال متزعم من “داعش” الإرهابي

اعتقلت القوات العراقية المشتركة اليوم أحد متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي وثلاثة من مرافقيه في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الداخلية العراقية قولها في بيان إن “قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في الوزارة تمكنتا من إلقاء القبض على ما يسمى وزير الزراعة في عصابات داعش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه”.

وأشار البيان إلى أن العملية حصلت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار بعد تشكيل فريق عمل مختص.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من العراق وتمكنت خلال الفترة الماضية من قتل واعتقال العديد منهم.

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