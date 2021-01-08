بايدن: ترامب شن هجوماً شاملاً على المؤسسات الأمريكية خلال حكمه

انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تصرفات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب واتهمه بالهجوم على “المؤءسسات الديمقراطية” الأمريكية مؤكداً أن ما حدث من هجوم واقتحام لمبنى الكونغرس مؤخراً كان تتويجاً لسلسلة تهجمه على المؤسسات الأمريكية طوال الأربع سنوات من مدة حكمه.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” اليوم “على مدى السنوات الأربع الماضية شن الرئيس ترامب هجوماً شاملاً على مؤسسات ديمقراطيتنا وما حدث أمام الكونغرس كان تتويجاً لذلك الهجوم الذي لا هوادة فيه”.

وفي سياق متصل وصف بايدن خلال كلمة له اليوم يوم اقتحام الكونغرس بأنه كان أحلك يوم في تاريخ الشعب الأمريكي واصفاً المشاركين بالهجوم على الكونغرس بأنهم “إرهابيون” وبأن ما حصل استهدف رمز سيادة القانون الأمريكي.

واقتحم المئات من أنصار ترامب أمس الأول مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص إضافة إلى وفاة شرطي فيما بعد متأثراً بجروحه واعتقال العشرات ورغم هذه الأحداث صدق الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بينما أطلق الديمقراطيون حراكاً من أجل عزل ترامب عن الحكم فوراً.

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