أكثر من 200 مشرع في الكونغرس يدعمون عزل ترامب عن السلطة

قالت قناة “إن.بي.سي” استناداً إلى إحصاءاتها بأن أكثر من 200 مشرع في الكونغرس الأمريكي يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من منصبه الذي تنتهي صلاحياته يوم 20 الحالي، وذلك على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو مستقلون.

وقالت القناة، في تقرير لها اليوم أن الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترامب.

وكانت قائمة المشرعين هذ تشمل حتى الجمعة فقط جمهورياً واحداً في الكونغرس وهو النائب من ولاية إيلينوي، أدام كيسنجر، لكن لاحقا أعلن السيناتور من ولاية نيبراسكا بين ساس أنه سيدعم أي إجراء لإقصاء ترامب عن السلطة لأنه “انتهك قسمه الذي أداه عند تولي المنصب”.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

ويوم الخميس، أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة.

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