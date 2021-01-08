الأمن التونسي يقبض على خمسة إرهابيين

ألقى الأمن التونسي القبض على خمسة إرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في تونس محسن الدالي لوكالة فرانس برس بأنه تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين في العاصمة تونس وهم يحملون الجنسية التونسية وخططوا للقيام بعمليات إرهابية لم يتم تحديد تفاصيلها.

واعتقلت قوات الأمن التونسية الثلاثاء الماضي إرهابية في ولاية بمدنين جنوب شرق البلاد فيما تواصل هذه القوات عملياتها الأمنية في مختلف المناطق التونسية لملاحقة أو القضاء على فلول الإرهابيين.

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