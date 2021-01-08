الأمم المتحدة: يتعين على ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة

جددت الأمم المتحدة دعوتها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التنصل من اللغة شديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني قولها رداً على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونغرس “انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة” معتبرة أن “هذا النوع من اللغة التحريضية قد يكون شديد الخطورة”.

كما أعربت المتحدثة الأممية عن إدانتها وقلقها بشأن التعابير العنصرية التي تم نشرها على مبنى الكونغرس ومنها عرض رموز سيادة العرق الأبيض.

وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشليه دعت أمس ترامب إلى التنصل من “الخطابات الكاذبة والخطيرة” مشيرة إلى أن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول أول أمس “يظهر تأثير التحريض على العنف والكراهية”.

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس الأول مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر (الكابيتول) عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال 52 آخرين.

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