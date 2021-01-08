تشرين يقترب من الصدارة… والكرامة والوثبة أحباب

اقترب نادي تشرين من صدارة الدوري السوري لكرة القدم وقصّر فارق النقاط بينه وبين المتصدر الكرامة إلى نقطة واحدة مع نهاية الجولة الحادية عشرة وذلك بفوزه على ضيفه الحرجلة في ملعب الباسل في اللاذقية بنتيجة 2 ـ 1 سجلهما علاء الدين الدالي في الدقيقتين 43،40، بينما قلص الفارق للضيوف نور الحلبي مع مطـلع الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 48.

وبالنتيجة ذاتها خسر الحرية مع الطليعة في حلب، سجل للفائز أحمد العمير وصلاح خميس في د 41،7 بينما سجل لأصحاب الأرض أيمن صلال في د 32 من ركلة جزاء.

وفي ملعب الجلاء بدمشق انتهى لقاء الجيران بين الشرطة والجيش بالتعادل الإيجابي بهدف بمثله سجل الشرطة أولاً عبر عقبة المرعي في د 10 وانتظر الجيش حتى د 80 لإدراك التعادل عبر محمد لولو.

وفي ملعب البعث في جبلة سيطر التعادل الإيجابي كذلك على لقاء جبلة والاتحاد بهدف لكل منهما سجل جبلة أولاً عبر مصطفى الشيخ يوسف وبعد 4 دقائق أدرك الاتحاد التعادل عبر محمد عدرا .

واللقاءات الثلاثة بين الوثبة والكرامة في ديربي حمص ، والوحدة وحطين في ملعب تشرين بدمشق ، وفي ملعب الصالة بطرطوس بين الساحل والفتوة انتهت بالتعادل السلبي .

وبهذا بقي الكرامة متصدراً بـ 27 نقطة وثانياً تشرين بـ 26 نقطة والجيش ب24 نقطة وحطين 23 نقطة والوحدة 20 نقطة والطليعة وجبلة 17 نقطة والوثبة 13 نقطة والحرجلة 9 نقاط والشرطة 8 نقاط والحرية 5 نقاط والفتوة والساحل ب3 نقاط.