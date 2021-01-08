مودريتش أفضل لاعب في ريال مدريد

فاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في فريق ريال مدريد الإسباني عن شهر كانون الأول الماضي.

وأوضح النادي في بيان على موقعه الرسمي أن مودريتش 35 عاماً توج بالجائزة بعد أدائه الرائع الشهر الماضي متفوقاً على زملائه الألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو.

وساهم مودريتش في قيادة النادي الملكي للانفراد بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش الذي توج بالجائزة نفسها عن شهر تشرين الثاني الماضي ينتهي مع الريال بنهاية الموسم الجاري 2020-2021.

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