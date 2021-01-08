الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على القرى والمنشآت في ريف الحسكة

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على القرى والبلدات الآمنة والمنشآت الحيوية المجاورة للمناطق التي يحتلونها بريف الحسكة حيث استهدفوا بقذائف المدفعية محيط مدينة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل “سانا” أن الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي تعمل وتقاتل تحت إمرته اعتدوا بقذائف المدفعية الثقيلة على قرية الدردارة ومحطة المباقر بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل القرية والمحطة.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقته الإرهابيين أمس بالمدفعية على محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي “ام فور” شمال الرقة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

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