بكين: واشنطن ستدفع ثمناً باهظاً إذا زارت كرافت تايوان

توعدت الصين بجعل الولايات المتحدة تدفع ثمناً باهظاً إذا زارت مندوبتها لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تايوان خلال الأيام المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة أوردته وكالة “فرانس برس” إن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً من جراء عملها السيء، مضيفاً: الصين تحض الولايات المتحدة على وقف استفزازاتها المجنونة والتوقف عن وضع عراقيل جديدة أمام العلاقات الصينية الأمريكية والتعاون بين البلدين في الأمم المتحدة.

وأكد البيان معارضة بكين بشدة هذه الزيارة ومطالبتها واشنطن بالتوقف عن السير في المسار الخطأ مشدداً على مبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أعلنت في بيان مساء أمس أن كرافت ستزور تايبيه في الفترة من الـ13 إلى الـ15 من كانون الثاني الجاري.

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