اوزتراك: أردوغان يعتبر كل من يعارضه إرهابياً

أكد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن النظام التركي برئاسة رجب أردوغان استبدادي ويعتبر كل من يعارضه إرهابياً وعميلاً.

وقال المتحدث باسم الحزب فائق اوزتراك في تصريح له رداً على وصف أردوغان لطلبة من جامعة البوسفور تظاهروا داخل حرم الجامعة بالإرهابيين وبينهم الكثير من المندسين: بالنسبة لأردوغان كل من يعارضه هو إرهابي أو جاسوس أو عميل لأن نظامه استبدادي لم يعد يراعي حتى أبسط معايير الديمقراطية ومنها التظاهر السلمي داخل حرم الجامعة.

وقامت قوات أمن نظام أردوغان بمداهمة بيوت طلبة واعتقال العشرات منهم وتم نشر الآلاف من عناصر الأمن في جامعة البوسفور في إسطنبول وكل مكان يتظاهر فيه الطلبة في اسطنبول أو باقي الجامعات في المدن الأخرى للتعبير عن تضامنهم مع طلبة البوسفور الذين يواصلون احتجاجاتهم على تعيين مليح بولو المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيساً للجامعة بقرار من أردوغان السبت الماضي.

في السياق نفسه، تجمع العشرات من أساتذة جامعة البوسفور في ساحة الجامعة معلنين تضامنهم مع الطلبة الذي يستمرون في اعتصامهم داخلها تعبيراً عن رفضهم لقرار أردوغان تعيين رئيساً للجامعة بطريقة مخالفة لقوانينها.

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