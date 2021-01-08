منظمة الصحة العالمية تحذر أوروبا من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية أوروبا من مخاطر انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور داعية إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة ذلك.

ونقلت فرانس برس عن مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه قوله خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: يجب تعزيز الإجراءات الأساسية التي نعرفها جميعاً بهدف خفض نسبة انتقال العدوى والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح.

وتفيد المنظمة بأن السلالة الجديدة قد تحل تدريجياً مكان النسخ الأخرى المنتشرة في منطقة أوروبا على غرار ما هو مسجل في المملكة المتحدة وبشكل متزايد في الدنمارك.

وكانت المنظمة أعلنت أمس الأول اكتشاف سلالة فيروس كورونا المستجد المتحور التي ظهرت في بريطانيا مؤخراً في 41 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم حتى الآن.

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