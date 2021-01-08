القبض على سبعة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة في حلب

ألقى فرع مكافحة المخدرات في حلب القبض على سبعة أشخاص من متعاطي ومروجي المواد المخدرة وصادر أكثر من كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و466 حبة كبتاغون مخدرة منهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه وبعد توافر معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول وجود أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة في مدينة حلب تمكن ومن خلال المتابعة والمراقبة من القبض على سبعة أشخاص يقومون بترويج وتعاطي المواد المخدرة وصادر منهم أكثر من كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر و466 حبة كبتاغون مخدرة وحبوباً دوائية وميزاناً إلكترونياً وثلاث قنابل حربية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة في مدينة حلب وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود 14 إذاعة بحث بحق أحدهم بجرائم مختلفة لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ومصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين معهم.

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