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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 24 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 08 كانون الثاني 2021
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الأخبار
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على القرى والمنشآت في ريف الحسكة
بكين: واشنطن ستدفع ثمناً باهظاً إذا زارت كرافت تايوان
اوزتراك: أردوغان يعتبر كل من يعارضه إرهابياً
الاحتلال التركي يعتدي مجدداً على محطة كهرباء تل تمر
ميليشيا "قسد" تخطف مدنيين.. والأهالي يطردون مسلحيها من قرية العزبة بريف دير الزور
مواطنون: محاولات واشنطن إنعاش "داعش" الإرهابي ستفشل
إصابة فلسطينيين بقنابل الاحتلال
إيران تعلن جهوزية صد أي هجوم يستهدفها
الخامنئي: أمريكا تسعى لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها
برلمانية ألمانية: أردوغان انتهك القانون الدولي في سورية والعراق