أهالي (السكة) يضيئون منازلهم بالشمع ريثما تفي (الكهرباء) بوعودها ..!

دمشق – زهير المحمد

ماتزال معاناة أهالي حي السكة في بلدة الحسينية في ريف دمشق مستمرة من جراء غياب التيار الكهربائي عن منازلهم لفترات طويلة على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقوها من المعنيين في شركة كهرباء ريف دمشق بتحسن واقع الكهرباء في حيهم إلا أن تلك الوعود التي أطلقها المعنيون منذ ثمانية أشهر لم تنفذ حتى اللحظة بل على العكس بات واقع الكهرباء في الحي أكثر تردياً.

ويشير أهالي الحي والبالغ عددهم نحو 5 آلاف مواطن إلى أن واقع الكهرباء في حيهم يسير من سيئ إلى أسوأ على مدار الثمانية أشهر الماضية، وحالياً لا يزور التيار منازلهم سوى ساعة واحدة خلال اليوم، إضافة إلى ذلك فإنه خلال ساعة التغذية تلك تحدث انقطاعات متتالية للكهرباء ما يقلق الأهالي من إمكانية حدوث أعطال لأجهزتهم الكهربائية المنزلية، إضافة إلى ذلك فإن قصر مدة التغذية لا تسعفهم بشحن بطاريات الإنارة وهذا مادفع الأهالي إلى الاستعانة بضوء الشمع والفانوس .

ويشير أهالي الحي إلى أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى إلى طوارئ كهرباء بلدة الحسينية وإلى شركة كهرباء ريف دمشق ولكن لم يجدوا أي تجاوب مع شكواهم.

ويطالب الأهالي المعنيين في الكهرباء بضرورة الاستجابة لشكواهم و إيجاد حل جذري ينهي معاناتهم الطويلة.

وفي رده على شكاوى الأهالي أوضح مدير مركز كهرباء منطقة السيدة زينب – المهندس باسل عمر بأنه سيتابع موضوع الشكوى، مشيراً إلى أنه تتم تغذية بلدة الحسينية ومن ضمنها حي السكة التابع للبلدة وفق الكميات الواردة ، وبالنسبة لموضوع الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي فسببها الحماية الترددية وهي لا مفر منها فمهمتها الأساسية حماية الشبكة.

بدوره، أوضح المهندس خالد مطاوع – مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بأن حي السكة يزود بالتيار الكهربائي وفقاً لبرنامج التقنين الموضوع في اليوم ، موضحاً أن الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي والتي يشكو منها الأهالي سببها الحماية الترددية .

ووعد مطاوع بأنه سيتحقق من موضوع الشكوى والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتحسين واقع التغذية الكهربائية في الحي.

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