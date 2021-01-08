المكافآت المالية المجزية تشعل قمة حطين والوحدة الكروية

زاهر بدران

وسط تنافس محموم من الشركات الراعية تشهد اليوم الجمعة الجولة 11 من الدوري الكروي الممتاز قمة ملتهبة بين الوحدة وحطين, حيث اعترف مدرب الوحدة غسان معتوق بأهمية اللقاء وضرورة الفوز في المباراة التي وصفها بالقمة الكروية ففي الوقت الذي وعد به داعمو حطين اللاعبين بمضاعفة المكافأة في حال العودة من دمشق بالنقاط الكاملة, أكد مجلس إدارة الوحدة برئاسة ماهر السيد أن الدعم المالي والمعنوي موجود وسيكون فورياً بعد نهاية المباراة في حال تحقيق الفوز.

وفي هذه المباراة التي تحمل عنوان القوة والإثارة لفريقين مدججين بالنجوم من المتوقع أن تحمل المواجهة الطابع التكتيكي بامتياز, نظراً لحساسية المباراة في ظل بحثهما عن الفوز فقط ودخول المربع الذهبي، بينما يتطلع جمهور الفريقين للقاء هجومي لا تنقصه الأهداف، فحطين صاحب المركز الرابع بـ(22 نقطة)، يبحث عن فوز يدخله المربع الذهبي، ويقربه من فريقي تشرين والجيش اللذين يحتلان مركز الوصافة, أما الوحدة فهو في المركز الخامس بـ(19 نقطة), ويتطلع أيضاً لتحقيق الفوز الذي سيحمله لدخول المربع الذهبي، وكذلك سيعطل على غريمه حطين الطامح لبلوغ الصدارة في ظل اقترابه من فرق الصدارة، خاصة من تشرين والجيش اللذين لكل منهما 23 نقطة.

ويتسلح الوحدة بجمهوره الكبير لكونه يلعب على أرضه والمتوقع أن يتجاوز 15 ألف متفرج وبهجومه السريع بقيادة أسامة أومري أبرز لاعبي الوحدة، الذي يقلق دفاعات الفرق الكبيرة، بعد أن سجل 16 هدفاً في 10 مباريات، وبحارس مرماه طه موسى الذي لا تنقصه الخبرة، وهو من النخبة حالياً في سورية, إضافة للاعبين الآخرين ذوي خبرة وقدرات هجومية مميزة، مثل: مؤيد الخولي وعدي جفال ومحمد الحلاق والمهاجم عبد الرحمن بركات، فيما سيرافق حطين المتخم بالنجوم جمهور يقدر بـ 5 آلاف متفرج، والذي يخطط لتحقيق النجمة الأولى في تاريخه بفوزه ببطولة الدوري، وستمنحه نقاط الوحدة في حال الفوز دفعة قوية لمواصلة السعي نحو هدفه. وخاصة أن هجوم حطين بقيادة اللاعب مارديك مرديكيان، يتميز بالسرعة، والقوة الضاربة وهو يعيش أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية, والذي يشارك تشرين وجبلة كأقوى خط أمامي في الدوري، بعدما سجل 17 هدفاً.

وفي بقية المباريات يلتقي في “ديربيان” في حمص وعلى ملعب الباسل بحي باب عمرو الكرامة مع الوثبة الذي يطمح لإيقاف فوز الكرامة ..هي مباراة جماهيرية عنوانها ديربي الأناقة .. والآخر للعراقة في دمشق بين فريقين يحكي الزمان أن لقاءهم كان أحد رموز الكرة السورية في ثمانينيات القرن الماضي ولكن الحال اختلف فالجيش بقي زعيماً للكرة السورية, أما الشرطة فتراجع مستواه بشكل مرعب.

وفي اللاذقية يلتقي تشرين البطل المتحفز والعائد من دمشق بتعادل مع الجيش مع الحرجلة الذي تحسنت نتائجه تدريجياً ، و في جبلة يلتقي فريقها بدون جمهور الاتحاد, وفي حلب يستقبل الحرية فريق الطليعة , ويلتقي الساحل على أرضه فريق الفتوة.

طباعة