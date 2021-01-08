افتتاح دورة الحكام المركزية للكاراتيه

زاهر بدران

لأول مرة في الرياضة السورية تقام دورة الحكام المركزية للكاراتيه في حلب ( Live conference ) و ذلك بالتواصل المباشر بين الاتحاد العربي السوري للكاراتيه و محافظة حلب في ( قاعة الاجتماعات الرئيسية) بصالة الأسد الرياضية.

رئيس اللجنة التنفيذية بحلب أحمد مازن بيرم أثنى على عمل اتحاد الكاراتيه و على افتتاحهم العام الجديد بهذه الدورة المركزية، و أشاد بالتقنية المستخدمة داعياً إلى تعميم التجربة على باقي اللجان و الاتحادات.

وبدوره رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد ميا و في كلمته التي ألقاها عبر تقنية (Live conference) من مقر الاتحاد بدمشق ، عرض من خلالها مشروع الاتحاد للموسم الجديد و ما قدمه خلال الموسم السابق من تنسيب و تأهيل و ترقية للحكام، من خلال إقامة الدورات في مختلف المحافظات.

و أكد ميا على الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس المكتب التنفيذي فراس معلا لاتحاد الكاراتيه للارتقاء بالعمل و عودة اللعبة إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً, وأشاد بالمدربين و باللجنة الفنية بحلب وقدم الشكر للجنة التنفيذية بحلب على تعاونها المستمر.

أما ماهر كنعان عضو الاتحاد العربي السوري للكاراتيه مشرف محافظة حلب فطالب المتدربين بالاستفادة القصوى من خبرة المحاضرين واعداً بتقديم كل التسهيلات و تقديم كل الإمكانيات لنجاح الدورة.

يذكر أن الحكم الدولي حافظ قزما رئيس لجنة الحكام الرئيسية، و الحكم الآسيوي نضال دهنين نائب رئيس اللجنة سيقومان بتقديم أحدث المعلومات النظرية و العملية للحكام الحاضرين.

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