(زراعة السويداء): 10 آلاف دونم أراضي أملاك الدولة المتجاوز عليها

السويداء - طلال الكفيري

رغم زراعة آلاف الدونمات من الأراضي الواقعة في (جبل عرمان – سالة ) بالأشجار المثمرة منذ خمسينيات القرن الماضي من قبل المزارعين، إلا أن هذه الأراضي وفق الفلاحين مازالت مسجلة في (عصمة) وزارة الزراعة كأملاك دولة لتصنف ضمن الأراضي المتجاوز عليها، ليطبق عليها أجور المثل ونزع اليد.

وقال مدير زراعة السويداء أيهم حامد: إن المساحة المتجاوز عليها من أراضي أملاك الدولة من قبل الفلاحين تبلغ نحو ( ١٠٦٥٠) دونماً، علماً أن هناك العديد من قرارات نزع اليد عن هذه الأراضي، وغرامات أجور المثل، لافتاً إلى أن هذه الأراضي سجلت أملاك دولة بناء على أعمال التحديد والتحرير التي قامت بها فرق المساحة في هذه القرى، وأضاف حامد : إن مساحة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة تبلغ نحو ١٢٤ مليون دونم، منها (١٤٦٩٨٠) دونماً مخصصة للدوائر الحكومية، و٧٦٣١ دونماً مؤجرة لمزارعي المحافظة، مع العلم أن معظم أراضي أملاك الدولة هي أراضٍ صخرية غير قابلة للاستخدام الزراعي ولاسيما في منطقة اللجاة وهناك قسم آخر من أملاك الدولة يقع في منطقة البادية ويتعذر الوصول إليها حالياً من جراء الأوضاع الراهنة.

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