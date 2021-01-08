مجلس مدينة الحسكة يواصل تنفيذ مشروع كبير للصرف الصحي

الحسكة ــ خليل اقطيني

يواصل مجلس مدينة الحسكة تنفيذ مشروع كبير للصرف الصحي في وسط المدينة والأحياء التابعة لها.

وقال رئيس المجلس المهندس عدنان خاجو لـ(تشرين): إن المشروع ينفذ بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المحافظة، وهو مشروع كبير يبلغ طوله نحو 6.2 كم. ويتضمن استبدال خطوط مجرور الصرف الصحي القديمة والتي تعاني من مشكلات واهتراءات واستعصاءات ناتجة عن قدم شبكة الصرف الصحي في المدينة وصغر أقطارها، الأمر الذي جعلها غير قادرة على استيعاب التوسع الديمغرافي والعمراني في المدينة ولاسيما خلال السنوات الأخيرة نتيجة لاستقرار الكثير من الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى فيها، ومن شأن هذا المشروع أن يشكل انفراجاً في مشكلة الصرف الصحي في المدينة والأحياء التابعة لها.

وأوضح المهندس خاجو أن المشروع يتضمن استبدال خطوط الصرف الصحي في أربعة مواقع وهذا يحدث لأول مرة في مدينة الحسكة. علاوة على أن القساطل الجديدة ذات أقطار كبيرة، مبيناً أن مجلس المدينة لن يتوقف عند تنفيذ هذا المشروع في مجال الصرف الصحي، حيث تضم خطته تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى، إذ سيتبع المشروع الحالي مشروع آخر يتضمن استبدال خطوط الصرف الصحي بطول 5 كم في مواقع أخرى من المدينة، تلي ذلك مشروعات أخرى ليصل طول شبكة خطوط مجرور الصرف الصحي التي سيتم استبدالها نحو 25 كم، ما يعني قطع شوط كبير في القضاء على مشكلات واختناقات شبكة مجرور الصرف الصحي في المدينة.

وأشار المهندس خاجو إلى أن المجلس سبق ونفذ مشروعاً للصرف الصحي في حي النشوة الغربية غرب المدينة لمعالجة الاختناقات الموجودة في الشبكة في ذلك الحي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتضمن مد خط جديد للصرف الصحي بأقطار 30 و40 و50 سم على امتداد 4 كم، إلى جانب تنفيذ مشروع آخر لمد شبكة مجرور الصرف الصحي من أجل معالجة الاختناقات الموجودة في الشبكة وسط المدينة وفي مناطق متفرقة بطول 4 كم أيضاً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وكان المجلس نفذ مشروعين للصرف الصحي في مواقع متفرقة من المدينة والأحياء التابعة لها على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة 20 مليون ليرة، نصفها إعانة مقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والنصف الثاني من الموازنة المستقلة، وتم العمل في هذه المرحلة في منطقة حي مساكن المعلمين (غرب المدينة) بدءاً من حديقة الواحة باتجاه الشوارع الفرعية في الحي بطول 250 م، وفي منطقة سوق الصاغة في الشارع الموجود خلف مجلس المدينة بطول 150م، أما المرحلة الثانية فكانت بطول 400م أيضاً وبالتكلفة نفسها 20 مليون ليرة، وتم تنفيذها في منطقة سوق الهال باتجاه مقر مجلس المدينة جانب سوق الصاغة بطول 250 م، وفي المنطقة الموجودة بين الجامع الكبير ومديرية الخدمات الفنية في الشارع الموجود أمام مدرسة يثرب بطول 150م، وفي منطقة البراد الآلي غرب المدينة، وتضمنت الأعمال في المرحلتين الأولى والثانية صيانة واستبدال (القساطل) المهترئة من شبكة مجرور الصرف الصحي من أجل القضاء على الاختناقات التي تحصل في المواقع المذكورة.

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