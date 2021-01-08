(مياه طرطوس) تتابع أعمالها لإرواء قرى عطشى بريف منطقة الشيخ بدر

طرطوس - رفاه نيوف

تتابع المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية لإرواء القرى العطشى في ريف منطقة الشيخ بدر، وأكد المهندس نزار جبور مدير عام المؤسسة أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بيت القليح في ريف الشيخ بدر، وتأتي أهمية هذا المشروع كونه يأتي في أصعب وأحلك الظروف ليكون عاملاً من عوامل تحسين الواقع المائي لهذه القرى،

ومن المقرر وضعه في الخدمة خلال صيف هذا العام، والمشروع هو عبارة عن تنفيذ محوري ضخ باتجاه خزاني قريتي درتي وبيت القليح بقيمة إجمالية تبلغ ٣٩٩,٥ مليون ليرة بنسبة تنفيذ بلغت أربعين بالمئة، ويعد هذا المشروع استراتيجياً وحلماً لأبناء قرى (درتي – بيت القليح – القصيبية – الموشة)، والتي تعاني منذ عشرات السنين من نقص كبير بمياه الشرب كونها تقع في نهايات مشروع جورة الحصان وخط جر القمصية الذي يروي أربعين قرية ومزرعة.

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