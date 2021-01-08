إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في منطقة جبل الشرفة بقرية دير جرير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة احتجاجاً على استيلاء قوات الاحتلال على مساحات من أراضيهم في جبل الشرفة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

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