أكثر من 10 ملايين و400 ألف إصابة بكورونا في الهند

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا في الهند اليوم إلى 10 ملايين و414 ألفاً و417 بعد تسجيل 18139 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة الصحة الهندية قولها إن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 150570 بعد تسجيل 234 وفاة جديدة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي إلى 67360 بينما زاد عدد الوفيات إلى 1081 بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

إلى ذلك، سجلت الفلبين 1776 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 483852 في حين بلغ عدد الوفيات 9364 بزيادة يومية بواقع 8 حالات وفاة.

وفي باكستان ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 497510 بعد تسجيل 2435 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 10558 بزيادة يومية بواقع 48 وفاة جديدة.

بدورها، سجلت مقاطعة أونتاريو الكندية رقماً قياسياً لإصابات كورونا اليومية بلغ 3519 إضافة إلى 89 وفاة جديدة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى مليون و866887 بعد تسجيل 31849 إصابة جديدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 38795 بعد تسجيل 1188 حالة.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 13734 إصابة جديدة بالفيروس و1044 وفاة ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و493569 والوفيات إلى 13131.

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