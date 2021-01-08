وفاة لاعب برازيلي في الدوري البرتغالي بسكتة قلبية

أعلن نادي ألفيركا، المنتمي لدوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم، وفاة لاعبه البرازيلي، أليكس أبوليناريو، عن 24 عاماً، بسبب سكتة قلبية.

وسقط أبوليناريو مغشياً عليه في مباراة جمعت ألفيركا ضد نظيره أونياو الميريم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، وقدم له الجهاز الطبي لفريقه الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، ودخل العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

ولعب أبوليناريو مع ألفيركا منذ 2018، وشارك معه هذا الموسم في 8 مباريات وسجل هدفين.

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