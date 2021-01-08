أسعار النفط قرب ذروة 11 شهراً

تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهراً، اليوم، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وارتفع خام برنت 13 سنتاً، أو ما يعادل 0,2%، إلى 54,51 دولار للبرميل، ولامس خام القياس العالمي 54,90 دولار أمس، وهو الأعلى منذ شباط.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً، أو ما يعادل 0,3%، ووصل إلى 50,97 دولار، وأغلق الخام مرتفعاً 0,4% أمس، بعد أن بلغ أيضاً أعلى مستوياته منذ شباط، عند 51,28 دولار للبرميل.

ويمضي الخامان القياسيان قدماً صوب تحقيق مكاسب بنحو 5% في الأسبوع الحالي.

ورفع “يو.بي.إس” توقعه لخام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني، مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ المؤشر نيكي الياباني ذروة ثلاثة عقود، إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة ليركزوا على الآمال في تعاف اقتصادي في وقت لاحق من العام.

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