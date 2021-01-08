استقالة وزيرة ثانية في إدارة ترامب

أعلنت وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس استقالتها من منصبها لتصبح ثاني وزيرة تعلن استقالتها من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب احتجاجاً على اقتحام مؤيدين للأخير مبنى الكابيتول “مقر الكونغرس”.

وقالت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى ترامب وتلقى عدد من وسائل الإعلام الأميركية نسخة منها: لا يمكن إنكار أن خطابكم كان له تأثير على الوضع وهذا كان نقطة تحول بالنسبة إلي.

وقبل ساعات أعلنت وزيرة النقل الأميركية إيلين تشاو وهي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار ترامب الكابيتول.

وتأتي استقالتا الوزيرتين بعد أن أعلن أربعة من كبار المساعدين في البيت الأبيض إضافة إلى عدد من المستشارين استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق وسط توقعات بتوالي الاستقالات بين صفوف المسؤولين الأمريكيين.

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